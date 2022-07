Comune, una quota riservata alle disabilità

MANTOVA È stato approvato lo schema di convenzione Comune-Provincia per la realizzazione di un programma di inserimento lavorativo mirato

di soggetti disabili presso il Comune di Mantova. Le norme infatti disciplinano l’inserimento nel mondo del lavoro di persone diversamente abili tramite il collocamento mirato. La quota per lavoratori disabili all’interno dell’Ente è proporzionata al numero deidipendenti a tempo indeterminato. In ottemperanza a tale normativa viene trasmesso annualmente alla Provincia, il prospetto informativo. La spesa annua per l’assunzione delle unità appartenenti alle categorie protette, per garantire la copertura della quota di riserva, è pari a 56.416 euro.