Pallavolo serie U14 f – Monzambano vince il Trofeo Fielmann di Porto

Porto Si è svolto domenica a Porto il torneo giovanile Under 14 femminile primo “Trofeo Fielmann”. Oltre alle padrone di casa, hanno partecipato Pallavolo Ostiglia, Asd Volley Monzambano e Asolaremedello. Dopo le semifinali al mattino, in cui l’Ngs Porto si è imposto su Ostiglia 2-1 e Monzambano sull’Asolaremedello con lo stesso punteggio, nel pomeriggio si sono svolte le finali. Per il terzo posto Asolaremedello ha prevalso sull’Ostiglia 3-0. Sempre per 3-0. l’Asd Volley Monzambano nella finalissima ha superato il Fielmann Ngs Porto. Ottima la presenza di pubblico.