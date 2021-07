Calcio Serie C – Mantova, Masiello e Pecchini ai giocatori: “Uniti come la Nazionale”. E Garzon entra in società

VILLAFRANCA (Vr) Come promesso, il presidente del Mantova Ettore Masiello e il suo vice Gianluca Pecchini hanno raggiunto la squadra nel ritiro di Villafranca. Prima di sedersi a tavola hanno tenuto un discorso ai giocatori. Masiello si è soffermato su determinati concetti: il buon comportamento in primis, oltre naturalmente all’impegno che il vestire la maglia biancorossa comporta. «Il nostro obiettivo è la salvezza – ha detto – , ma chi gioca a Mantova deve sempre dare il massimo. Fatevi valere sempre, su ogni campo. Abituatevi alle pressioni e non abbattetevi nei momenti difficili. Rimanete sempre uniti. Il modello è quello della nostra Nazionale agli Europei: con un gruppo compatto e solido si va lontani. È questo l’esempio da seguire». Anche Pecchini ha incentrato il suo discorso sul concetto di aggregazione, evidenziando la continuità raggiunta dal club a livello societario («siamo al quinto anno della nuova era e al quarto di proprietà Setti»).

A proposito di Maurizio Setti, non si è visto nel primo giorno di ritiro. Si dice verrà più avanti. Con lui aveva parlato Masiello in mattinata, tema l’annosa questione delle multiproprietà: «L’ho sentito tranquillo, non siamo preoccupati – ha riferito il presidente – . Le multiproprietà sono state bandite ma, per chi le ha, rappresentano una sorta di diritto acquisito. Può darsi che punteranno a vietarle tutte, ma non ci risulta sia un passaggio imminente. Comunque parleremo con Ghirelli e vedremo cosa succederà nel Consiglio Federale del 27». Masiello ha ribadito anche ai cronisti l’importanza di mantenere la categoria, augurandosi di rivedere presto il pubblico allo stadio «almeno per il 50% della capienza».

Nel frattempo, si verifica un ingresso a sorpresa nella compagine societaria e nei quadri dirigenziali del Mantova. Gianluca Garzon, fino all’anno scorso viceallenatore biancorosso, è stato presentato dal presidente Masiello come «nuovo dirigente». Il ruolo specifico è ancora da definire, ma è emerso che Garzon (attivo nel campo delle assicurazioni, oltre che nel calcio) entrerà a far parte anche della compagine azionaria del Mantova, rilevando delle quote. Il suo legame con l’Acm si rinnova.