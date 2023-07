Calcio Serie C – Mantova, piace la mezzala Ghisolfi della Cremonese

MANTOVA Non sono attesi colpi di mercato a breve in casa Mantova che, ricordiamo, cerca ancora un difensore centrale, due centrocampisti e un attaccante esterno. Ma il dt biancorosso Christian Botturi ha fatto un sondaggio per Matteo Ghisolfi, mezzala sinistra classe 2002, di proprietà della Cremonese. È un ragazzo che può già vantare 5 presenze in B con i grigiorossi, e una trentina in C con le maglie di Grosseto, Fiorenzuola e Giugliano. Nello scorso campionato con i campani ha totalizzato 18 presenze più due in Coppa Italia. Nella Primavera della Cremonese è stato allenato dal mantovano Elia Pavesi.

Per contro, Botturi smentisce le voci che lo vogliono interessato allo svincolato terzino Daniel Semenzato. Così come vale la pena depennare dalla lista di viale Te il centrocampista Andrea Schiavone del Sudtirol, che qualche tifoso sui social ancora aspetta: era un calciatore visionato dal Mantova, ma gli arrivi di Burrai, Muroni e Bani lo hanno definitivamente allontanato.