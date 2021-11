Calcio Serie C – Mantova, Setti stanzia il budget: “Pronti a intervenire sul mercato”

MANTOVA «Un cda di routine, in cui abbiamo esaminato i conti e valutato il budget per il mercato di gennaio». Così Maurizio Setti riassume la riunione di ieri, tappa cruciale per il presente e il futuro (se non altro prossimo) del Mantova. Tanti gli argomenti sul tavolo, ma quello che più interessa nell’immediato riguarda ovviamente il mercato. «Ribadisco che siamo disposti a intervenire con qualche innesto che possa rinforzare l’organico», si limita a dire Setti, senza entrare nei dettagli. Dunque, nessuna cifra. Ma una certezza: la volontà, da parte del patron biancorosso, di migliorare realmente la competitività della squadra.

Del resto, lo stesso Setti ha assistito dal vivo a parecchie partite del Mantova, rendendosi conto dei limiti che la rosa a disposizione di Maurizio Lauro denuncia in certi ruoli. Setti non lo dice, ma la priorità del mercato invernale sarà un attaccante di peso, che possa garantire un buon numero di gol. Obiettivo che, per un motivo o per l’altro, finora nessuno dei centravanti biancorossi è stato in grado di centrare. È ancora presto per fare dei nomi, ma di certo non si andrà a pescare tra i dilettanti nè si punterà su nomi in declino, per quanto blasonati (ogni riferimento allo Zigoni dello scorso anno è voluto). Ovviamente non sarà facile, dal momento che chi ha gli attaccanti bravi se li tiene. Tuttavia, in viale Te sono altrettanto consapevoli che quella scelta avrà un peso determinante sulle sorti del Mantova nella corsa alla salvezza. Oltre all’attaccante, è probabile che il ds Alessandro Battisti sonderà il terreno per un centrocampista, mentre minori esigenze di rinforzi arrivano dalla difesa, che Lauro sembra aver discretamente registrato (è la sesta migliore del girone).

Naturalmente, a fronte degli arrivi, dovranno essere messe in conto delle partenze. E qui il pensiero inevitabilmente va a chi ha trovato meno spazio in questa prima parte di campionato: gente come Bianchi, Silvestro, Zibert, Zappa e Paudice non ha saputo o potuto mettersi in luce e potrebbe quindi gradire altre destinazioni. Anche in questo caso, comunque, sbilanciarsi sarebbe prematuro. Perchè da qui a Natale ci sono ancora cinque partite che possono rimescolare le carte e cambiare completamente gli scenari. Ricordiamo che la sessione invernale del calciomercato aprirà il 3 gennaio per poi chiudersi il 31.

Tornando al cda di ieri, Setti assicura che non si è parlato del futuro del club. Com’è noto, entro l’inizio della stagione 2024-25 l’imprenditore carpigiano dovrà vendere una delle due società in suo possesso: il Mantova appunto, o il Verona. Qualcuno interessato a rilevare l’Acm si è già palesato, ma siamo ancora nella fase di studio e valutazione. Sia da parte degli aspiranti acquirenti che da quella di Setti. Verrà il tempo degli approfondimenti. Ora testa al campo e alle cinque gare che attendono il Mantova da domenica al 21 dicembre.