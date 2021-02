Calcio serie C – Mantova, sfida delicata a Imola (ore 15)

MANTOVA Non sono ammesse “false ripartenze”. Soprattutto se giochi a Imola. Il Mantova oggi affronta appunto l’Imolese con l’obiettivo di conquistare i tre punti e mettere fine a questa crisi di risultati, iniziata con la sfida di Carpi. I due pareggi contro Sambenedettese e Matelica sembravano aver riportato in carreggiata la squadra di Troise, che però ha raccolto altri bocconi amari, domenica scorsa in casa contro il Fano. Per il Mantova è un’altra occasione ghiotta per mettere in cascina punti preziosi, che possono avvicinare ulteriormente il traguardo salvezza. Per la bandiera a scacchi è ancora presto, ma il Mantova ora deve riguadagnare il terreno perso nelle ultime giornate. Gli esteti del calcio vorrebbero che la squadra giocasse anche bene, ma in tempi di crisi, forse è meglio badare al sodo. Come viene…viene.

Vincere anche per mettere a tacere le critiche (lecite) esplose sul web da parte dei tifosi biancorossi. Troise è sempre il primo bersaglio del popolo biancorosso, che vorrebbe vedere dalla squadra maggior cattiveria e impegno. Le recenti gare contro le big hanno lasciato il segno, ma anche contro le piccole (vedi Fano) le difficoltà ci sono state. Eccome. La sfida con l’Imolese resta quindi un’incognita. Inoltre il Mantova dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti tra cui il portiere Tozzo e bomber Ganz, anche se l’attaccante, a parte il rigore messo a segno contro la Sambenedettese, non sembra attraversare un buon momento. Lo stesso dicasi per le altre punte. C’è curiosità di vedere all’opera Guccione. Ultimamente l’attaccante virgiliano è stato arretrato sulla linea dei centrocampisti nel 4-4-2. Una soluzione che ha fatto storcere il naso a molti. Chissà che oggi torni nella posizione a lui più congeniale, ovvero nel trio offensivo come esterno destro . Sulla sponda opposta dovrebbe agire invece Cheddira. L’attaccante marocchino è sicuramente uno dei giocatori più in palla in questo momento, anche se pecca di concretezza. E poi il grande punto interrogativo: Zigoni. L’ex attaccante del Novara sembra ancora indietro di condizione, ma soprattutto non sembra aver trovato la giusta sintonia con i compagni di reparto. Oggi, complice l’assenza di Ganz, dovrebbe giocare dal primo minuto. Un’altra occasione per smentire la critica e per trovare finalmente la prima marcatura con la maglia del Mantova. Da segnalare il rientro di Silvestro dalla squalifica, anche se dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto giocherà Zanandrea. Qualche dubbio c’è anche in mezzo al campo. Dopo diverse giornate potrebbe tornare dal primo minuto Lucas. Il centrocampista di scuola Verona sembra aver perso l’estro e la brillantezza dei primi mesi in maglia biancorossa. Chissà che la svolta possa arrivare anche per lui. Ma più in generale, è l’intera squadra che deve trovare la svolta. Ora i punti valgono doppio e il traguardo è vicino.

Tommaso Bellini