Calcio Prima Cat. – Dalmaschio: “Governolese in forma, ma con il Gonzaga serve attenzione. Pavesi saprà dare la carica ai suoi”

Governolo La Governolese di Matteo Melara col successo casalingo per 2-0 ottenuto domenica scorsa davanti al suo pubblico sulla Verolese, che ha lasciato il primato nel girone G di Prima categoria alla Serenissima, ha confermato di attraversare un ottimo periodo. I Pirati hanno vinto cinque partite di fila e di conseguenza tutte quelle giocate nel 2024 (finora quattro). Nel prossimo turno il calendario riserva un’altra sfida casalinga ai Pirati, quella col Gonzaga, piegato 4-0 all’andata, reduce al contempo dalla battuta d’arresto interna per 4-1 con lo Sporting Club. Un rovescio costato la panchina ad Andrea Bellini, rilevato da Davide Pavesi. «Un derby che reputo ancora più difficile della gara con la Verolese – afferma il diesse Marco Dalmaschio -, lo affronteremo rimaneggiati: infatti saranno assenti Bianchi e Terragin per squalifica, Zeroual per infortunio, mentre Kamal è in dubbio. Gli aquilotti, dal canto loro, devono riscattare la sconfitta casalinga, hanno bisogno di punti e l’arrivo del nuovo mister può dar loro un’ulteriore scossa. Pavesi è un mister che sa tirare fuori il carattere ai gruppi che allena: se saprà legare con la squadra, giungeranno i risultati. Dobbiamo stare molto attenti: in questo girone non ci sono, soprattutto nel ritorno, gare scontate. Gli episodi possono fare la differenza, sia in negativo che in positivo. Con la Verolese successo meritato: la squadra ha trovato la sua migliore quadratura e si è imposta nei confronti di un avversario di grandissima forza».