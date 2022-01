Basket Serie A2 femminile – Il MantovAgricoltura non si ferma: sabato 8 trasferta a Carugate

SAN GIORGIO Il campionato femminile di A2 per il momento non prevede variazioni nel calendario, ripartirà quindi nel weekend dell’8/9 gennaio con le gare della penultima giornata del girone d’andata. In casa MantovAgricoltura la preparazione prosegue senza intoppi agli ordini del coach Stefano Purrone. Non si registrano casi Covid nel gruppo squadra, che è tornata ad allenarsi con grande intensità dopo la breve sosta natalizia. In vista c’è dunque la trasferta di sabato 8 gennaio a Carugate (ore 20.30) per affrontare il quintetto milanese che in classifica vanta gli stessi 10 punti e arriva da tre successi consecutivi, a Bolzano contro l’Acciaierie Valbruna, in casa col Podolife Treviso e poi a Vicenza. Dal canto suo, la compagine di San Giorgio è reduce da due sconfitte, avendo perso prima della sosta a Brescia (69-61) contro il Brixia e poi al PalaSguaitzer (62-65) col Ponzano Veneto.

La prossima sfida pone dunque a confronto da un lato il Carugate in cerca di conferme e del quarto successo consecutivo; e dall’altro un MantovAgricoltura che cercherà di riprendere la corsa dopo due sconfitte. Il colpo in trasferta al team di San Giorgio è riuscito in una sola occasione, alla nona giornata a Villafranca. Il quintetto virgiliano concluderà gli impegni del girone d’andata sabato 15 gennaio al PalaSguiatzer contro il neopromosso Torino Teen Basket.