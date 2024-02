Sci – Francesca Fanti detta legge a Folgaria nel gigante del GP Italia Giovani Dicoflor

Folgaria (Tn) La 25enne mantovana Francesca Fanti ha trionfato ieri sulle nevi dell’Alpe Cimbra nel gigante Fis inserito nel calendario del Gran Premio Italia Giovani Dicoflor, circuito dedicato alle atlete della categoria giovani non inserite nelle squadre nazionali. Al comando sin dalla prima manche, la portacolori delle Fiamme Gialle si è imposta con il tempo di 2’01”35, con 88 centesimi di vantaggio su Laura Steinmair e 1”06 sulla 21enne torinese Margherita Cecere che ha così colto il successo di tappa del GPI Giovani Dicoflor. Sul podio giovani del circuito salgono anche la triestina Beatrice Rosca, quinta a 1”28, e la cuneese Melissa Astegiano, settima a 1”90. In gara anche la rendenese Laura Pirovano, discesista della squadra A di Coppa del Mondo, che ha deciso di gareggiare vicino a casa per mettere un po’ di chilometri nelle gambe fra le porte larghe del gigante. Ha chiuso 16esima. A causa del previsto maltempo, il programma della quattro giorni di Folgaria è stato ridotto e si concluderà oggi con un altro gigante. Francesca, manco a dirlo, punta al bis.