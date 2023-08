Calcio Serie C – Mantova, ultimo test e doppio evento per i tifosi in vista del campionato

MANTOVA È febbrile l’attesa, tra i tifosi del Mantova, per l’inizio del campionato. Lo si percepisce nelle piazze reali e virtuali, mentre anche in viale Te si stanno preparando per scaldare a puntino l’ambiente, a dispetto del ciclone Poppea ormai in arrivo. La marcia d’avvicinamento alla prima di campionato (lunedì 4 settembre, ore 20.45, al Martelli contro il Padova) comprende un’amichevole e un grande evento studiato apposta per i tifosi.

Ma andiamo con ordine, partendo da quel che accadrà oggi. Allo stadio Comunale di Colorno (Parma), con fischio d’inizio fissato per le 17.30, i ragazzi di Davide Possanzini disputeranno l’ultimo test del loro fin qui ottimo precampionato: avversaria la Vis Pesaro, squadra di pari categoria (milita nel girone B), che costituirà un altro interessante banco di prova. I marchigiani, allenati da Simone Banchieri, non nutrono particolari ambizioni per l’imminente stagione, se non quella di mantenere la categoria. Di squadre simili, il Mantova ne affronterà parecchie in campionato – fermo restando che, al netto dell’attuale euforia, anche i biancorossi potrebbero ritrovarsi in quella condizione. Mantova e Vis Pesaro si sono accordate al volo, dopo l’annullamento del match che l’Acm avrebbe dovuto disputare con la Spal. Per i virgiliani sarà la terza gara in una settimana, dopo quelle con Rimini e Castiglione: probabile che la stanchezza si faccia sentire più del solito. Vedremo anche se Possanzini opterà per due squadre diverse nel primo e nel secondo tempo, come accaduto nelle due gare precedenti; o se invece darà più spazio a chi dovrebbe partire titolare col Padova.

Fin qui la partita. Ma poi, come dicevamo, c’è anche l’aspetto ludico, che andrà in scena martedì prossimo. L’Anteprima Biancorossa, questo il nome dell’iniziativa, è un doppio evento organizzato dalla società. Si comincia alle 18 alla Canottieri Mincio: qui verrà ufficialmente svelata per la prima volta la nuova maglia del Mantova, peraltro già nota visto che è stata scelta direttamente dai tifosi lo scorso anno tramite sondaggio web. Questo evento, cui prenderà parte l’intera squadra e il presidente biancorosso Filippo Piccoli, è riservato ai soci della Cano e vedrà la partecipazione del presidente della Mincio Aldo Lancia, della presidente della Gruppi Sportivi Francesca Pavesi e del consigliere Francesco Faedo. Terminato questo evento, attorno alle 19.45, Piccoli si sposterà in piazza Virgiliana al Gimme Five Sports. Qui sono invitati tutti i tifosi, senza distinzione: essi avranno la possibilità di acquistare in anteprima la nuova maglia al prezzo stracciato di 40 euro, autografata dallo stesso Piccoli e da tre big: Marco Festa, Salvatore Burrai e Gaetano Monachello. Nota importante: le maglie scontate e autografate sono solo 50, quindi bisogna affrettarsi. “Due momenti, un’unica festa – recita il comunicato di viale Te – . Rigorosamente a tinte biancorosse. Sarà un’anteprima, poi lasceremo parlare il campo».