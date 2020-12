Calcio Serie C – Mantova, un dicembre di belle occasioni da sfruttare

MANTOVA Natale si avvicina e, con esso, la tradizionale sosta del campionato. Il mese di dicembre prevede quattro giornate di un torneo finora più avvincente e incerto che mai. L’occasione è buona per sbirciare il calendario che attende il Mantova e (soprattutto) le sue rivali d’alta classifica da qui al 23, giorno del 17esimo turno, l’ultimo del 2020.

Abbiamo preso in esame le prime 8 in classifica, un gruppetto al quale si è aggiunta ieri la Sambenedettese dopo il successo nel recupero con l’Arezzo. Ebbene, il cammino che attende il Mantova è di quelli ambigui: sulla carta mediamente abbordabile, in realtà mica troppo. Si parte con un vero “esame da big”, domenica a Salò. Poi il derby al Martelli col Cesena, sempre ricco di incognite. Più alla portata si annuncia la trasferta di Legnago: i veronesi stanno disputando un signor campionato, ma devono recuperare due partite (mercoledì prossimo e quello successivo) e potrebbero risentirne. Ugualmente non proibitivo l’impegno casalingo col Gubbio, in programma mercoledì 23 dicembre.

Delle “magnifiche 8”, chi ha il cammino più tosto è senza dubbio la Triestina: Samb e Perugia in casa, Padova e Sudtirol fuori. Quattro partite e quattro scontri diretti. Vista da un’altra angolazione, si tratta di una magnifica opportunità a disposizione dei friulani di togliere punti alle rivali per la promozione. L’unica a godere di tre partite casalinghe su quattro è il Perugia, che ospiterà Imolese, Vecomp e Ravenna (con buone probabilità di intascare tutti e 9 i punti disponibili) e renderà visita alla Triestina. Avversari alla portata anche per il Modena, che se la vedrà con Fermana, Arezzo e Fano, ma che all’ultima è atteso nientemeno che dal Padova. I veneti ospiteranno all’Euganeo anche la Triestina, mentre in trasferta se la vedranno con Ravenna e Gubbio. Per l’altra capolista Sudtirol, previsti viaggi ad Arezzo e Verona e gare interne con Legnago e Triestina. La verità è che questo campionato sta dimostrando che tutto può succedere, a dispetto di qualsiasi pronostico. Godiamocelo.