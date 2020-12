Niente consiglio online: se ne va l’opposizione di Pomponesco

POMPONESCO – La minoranza lascia la seduta dell’ultimo consiglio comunale, che si è svolto mercoledì scorso. Le ragioni alla base dell’assenza dall’assise stanno nel fatto che per ora le sedute, invece che online nonostante la precaria situazione sanitaria a livello internazionale, si sono sempre svolte in presenza. Considerata la situazione, il consigliere di minoranza Andrea Caffarra ha chiesto spiegazioni in merito all’amministrazione comunale. «Purtroppo mi è stato risposto – afferma il consigliere di opposizione – che il Comune non ha a disposizione il denaro sufficiente per ammodernare l’impianto di trasmissione del consiglio. E quindi, pandemia o no, le sedute sono in presenza. Per questo ho abbandonato il consiglio».