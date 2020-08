Rugby – Arletti: “Viadana c’è, ma la stagione quando parte?”

VIADANA Mentre la squadra è già al lavoro sul campo, seguita dallo staff tecnico, in attesa dell’ormai imminente arrivo dall’Argentina del capo allenatore German Fernandez, la dirigenza, con a capo il presidente Giulio Arletti, è impegnata a garantire al club solide basi economiche. «Lo sponsor Im Exchange ci ha lasciato – ricorda il primo dirigente – siamo dunque in cerca di un main sponsor per la prossima stagione, e speriamo di trovarlo. Ci stiamo lavorando».

Il Top 12, intanto, rischia di diventare un Top 10 visto che Firenze e San Donà sono in difficoltà…

«Hanno problemi economici che auguro loro di risolvere. Il termine ultimo per iscriversi è il 22 di agosto, spero ce la facciano perchè un campionato a 12 squadre sarebbe certamente più avvincente».

Pensate in futuro ad una nuova collaborazione con il Rugby Mantova?

«Il progetto scuola patrocinato per tre anni dalla Tea unisce le due società e contribuisce ad avvicinare i ragazzi al nostro sport. Non escludo che in futuro la collaborazione possa rafforzarsi e coinvolgere l’aspetto tecnico come, se non sbaglio, è già avvenuto in passato».

E’ venuto il momento di parlare della squadra…

«Sono contento della campagna acquisti. Abbiamo preso giocatori giovani e motivati, che credono nel nostro progetto e vedono nel Viadana un’occasione per crescere. Vecchi e nuovi saranno a completa disposizione del nuovo allenatore Fernandez, che giovedì prossimo dovrebbe arrivare a Viadana».

Il coach è il vostro valore aggiunto…

«Il suo curriculum parla chiaro, è un tecnico che conosce alla perfezione il rugby e sarà un punto di riferimento non solo per la crescita dei giovani, ma di tutto il gruppo. I ragazzi non vedono l’ora di conoscerlo e di iniziare a lavorare sotto le sue direttive».

Quali obiettivi per la prossima stagione?

«Vogliamo fare bene in campionato, puntando sul collettivo e sulla forza del gruppo. La squadra deve essere unita dentro e fuori dal campo e questa prima fase di preparazione serve proprio a questo. Al resto penserà il coach. Ma la vera domanda adesso è un’altra…».

Quando e come si tornerà a giocare?

«Esatto. Quando parte il campionato? Per ora non ci sono certezze, solo tre possibili date d’inizio del Top 12 da parte della Federugby. E’ auspicabile che arrivino presto indicazioni più precise».