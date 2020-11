Calcio Serie C – Mille non più mille: Mantova-Modena vista da Chiara

MANTOVA “Stasera vogliamo vedere 11 leoni biancorossi in campo, per tutti i 90 minuti più recupero, nel derby Mantova-Modena. Forza ragazzi. Mai Molar”

Lo scrive Ivan il lunedì mattina. Sarà un derby senza tifo, senza bandiere e senza sfottò: stadio vuoto, dannazione!

C’è la solita tensione che precede una partita più sentita di altre? Ovviamente sì e stavolta cerco di condividerla con tre tifosi sempre presenti in curva Te: Mauro, presidente della polisportiva Borgo Virgilio, Monica e il Nero, coppia “biancorossa”

che organizza da anni il “gruppo trasferte”. M sarà Mauro, Lei Monica e Lui il Nero. Una sottospecie di intervista tripla…

Il pomeriggio del derby:

1) su quale risultato faresti la firma?

M: io vorrei vincere negli ultimi minuti di una bella partita. Lei: firmo per il risultato di 1 a 0 per noi, gol al 90’. Lui: Forza Mantova. Non ho dubbi, firmerei tranquillamente per un risultato di 2 a 0 con gol di Guccione e di Ganz, con tutti i canarini a casa… Peccato che non siano qui.

2) Hai un ricordo speciale di un precedente derby?

M: sì, brutto, quando siamo andati a Modena e loro hanno pareggiato nel finale il nostro 2 a 0, giocando in 10. Lei: no, vivo queste partite al cardiopalma con molta ansia e alla fine dimentico quasi tutto. Lui: la semifinale dei play off qui a Mantova, con la curva Te piena che canta e Bucchi disperato che sbaglia il gol alla fine.

3) Secondo te influirà e come la mancanza dei tifosi?

M: certamente, i tifosi avrebbero dato forza. Lei: essere senza tifo sarà un vantaggio per i nostri avversari. Lui: il tifo avrebbe dato tantissimo e avremmo cantato “La mamma del modenese è sempre molto impegnata, lavora alla bruciata…” Concedetemelo! (l’aria è quella di “polenta e baccalà”).

Ore 20, un’ora prima

4) Cosa senti nello stomaco. Cosa canteresti?

M: al momento mi darebbe molto fastidio perdere. Urlerei “Forza Mantova”… Sono stonato… Lei: io sono stra agitata. Vorrei cantare “non molleremo mai, siam Mantovani…” Lui: sono carico come uno schioppo, nervoso e teso e pronto come ogni volta che vado allo stadio. Vado avanti indietro come una bestia. Canto “Quando saremo nella curva Te un solo grido forte si alzerà…” Mi manca andare in curva, veramente!

Alla fine del primo tempo, 0 a 0.

5) Dimmi tu.

M: Cheddira è un bravo ragazzo, ma certi gol bisogna farli! Lei: è positivo non aver rischiato più di tanto, partita equilibrata. Lui: Cheddira mi ha mangiato un gol… aaaagggghhh. Ho perso due anni di vita! Aaaggghhhh!

M: Forse Modena un po’ meglio, noi giochiamo in contropiede… Un poco più di coraggio… Lei: Guccio mi piace, ha grinta. La difesa per ora mi sembra reggere… Lui: la squadra non mi è dispiaciuta per niente… Siamo sul pezzo… Forza Mantova!

M, Lei, Lui: Incrociamo le dita!

E i pochi che riescono incrocino anche quelle dei piedi!

Secondo tempo. Occasionissima per il Mantova. Qualche imprecazione. Occasionissima per il Modena. Bravo il nostro Tozzo. Alla fine ci si può rilassare.

6) Dimmi tu.

M: le occasioni sono state più per il Mantova. Lei: avremmo meritato qualcosa di più, ma va bene così. Un punto che muove la classifica. Lui: abbiamo avuto tre occasioni enormi per segnare e la palla non è entrata per miracolo. I nostri han giocato bene. Han fatto fatica gli attaccanti perché la loro difesa è molto rocciosa è molto solida.

7) Migliore in campo?

M: sono due: Bianchi e Tozzo. Lei: Guccione. Lui: Sicuramente Bianchi. Sulla fascia fa dei cross stupendi.

8) Peggiore?

M: è giù Gerbaudo. Ci aveva abituato troppo bene. Lei: direi Ganz, stasera non ha espresso il suo valore. Lui: oggi non mi lamento.

Insomma tutto sommato… come scrive M “putost che peggio l’è mei putost”

Speriamo di vederci al Martelli. M, Lei, Lui: MAGARI!

Chiara Sanguanini