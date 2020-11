Incontro per mettere a punto il progetto esecutivo del nuovo Parco urbano del Te

MANTOVA Amministratori e tecnici al lavoro in via Roma per mettere a punto il progetto esecutivo del nuovo Parco urbano del Te. Mercoledì 17 novembre sono emerse le ultime indicazioni per approvarlo in Giunta prima di Natale e per iniziare il cantiere a metà dell’anno prossimo. “È bellissimo ed è un grande onore poter lavorare ogni giorno per cambiare la nostra città – ha scritto il sindaco Mattia Palazzi in un post sui social – per renderla più forte, più bella, più accogliente, più vissuta. In pochi mesi il sogno di realizzare un grande parco urbano nell’area del Te si è concretizzato. Abbiamo ottenuto 5 milioni dal Governo e siamo già pronti per approvare il progetto esecutivo e iniziare i lavori a metà del prossimo anno. Provate ad immaginare quanto sarà bello viverlo tutti i giorni”.