Calcio Serie C: PIACENZA-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

PIACENZA Buon pomeriggio dallo stadio Garilli di Piacenza. Il Mantova affronta gli emiliani padroni di casa in uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. Mister Galderisi deve fare a meno dello squalificato Guccione, ma può contare sul neoacquisto Monachello, attaccante prelevato in settimana dal Modena. Torna tra i convocati anche De Cenco. Il Piacenza precede i virgiliani di un punto. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

PIACENZA-MANTOVA 0-0

PIACENZA: Pratelli; Parisi, Nava, Marchi, Giordano; Rossi, Suljic, Castiglia, Munari; Raicevic, Cesarini. A disp.: Galletti, Tortora, Rillo, Tafa, Lamesta, Marino, Armini, Gonzi. All.: Scazzola.

MANTOVA: Marone; Bianchi, Checchi, Milillo, Panizzi; Messori, Gerbaudo; Piovanello, Galligani, Silvestro; Monachello. A disp.: Tosi, Darrel, Militari, Paudice, De Cenco, Rihai, Esposito, Pilati, Pinton, Fontana, Vaccaro, Pedrini. All.: Galderisi.

ARBITRO: Simone Taricone di Perugia (assistenti: Minafra di Roma 2 e Fratello di Latina)

RETI:

NOTE: Ammoniti: Milillo, Monachello. Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 2′ +

Primo tempo

45′ + 2′ Termina qui un primo tempo noioso. A tra poco per la ripresa.

45′ Due minuti di recupero.

42′ Conclusione debole di Marchi facile preda di Marone.

40′ Ammonito Monachello.

35′ Mantova inoffensivo fino a questo momento.

33′ Uscita avventata di Marone, la palla finisce sui piedi di Munari che tira in porta, Checchi allontana a pochi metri dalla linea.

31′ Testa di Rossi, Marone in presa alta.

30′ Angolo anche per il Piacenza.

26′ Nulla di fatto dalla bandierina: c’è un fallo di Panizzi e l’arbitro ferma l’azione.

25′ Il primo corner del match è per il Mantova.

19′ Fiammata a parte, è una partita soporifera. Gioco modesto da entrambe le parti.

16′ Occasione Piacenza: cross dalla destra di Parisi, colpo di testa di Raicevic e palla che centra il palo.

13′ Ammonito Milillo per un fallo a centrocampo.

12′ Il Mantova prova a farsi sotto.

6′ Punizione di Suljic da buona posizione, tiro centrale che non crea problemi a Marone.

5′ Si giochicchia a ritmi bassi.

Il Piacenza batte il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Piacenza in biancorosso, Mantova in giallo con banda e pantaloncini verdi. Splende il sole al “Garilli”, temperatura gradevole.