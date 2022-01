Basket serie A2 f – MantovAgricoltura torna in campo con Bolzano

BORGOCHIESANUOVA Dopo i vari rinvii causa Covid-19, rispettivamente contro Crema e Vicenza, il MantovAgricoltura sono pronte a ritornare in campo al PalaSguaitzer (ore 20.30) contro le Acciaierie Valbruna Bolzano. Nelle due gare giocate fino ad ora del 2022, le biancorosse hanno collezionato due vittorie contro Carugate e Torino. Nel ritorno l’obiettivo è quello di commettere il minor numero di errori, cercando di puntare alla miglior posizione in classifica. Questo progetto parte proprio dal Valbruna, che all’andata ha vinto negli ultimissimi minuti: un ko che ancora scotta in casa mantovana e per questo si cercherà vendetta. Florencia Llorente, pivot e terminale imprescindibile della formazione virgiliana, ha commentato l’ultimo impegno giocato dalle sue compagne (al quale lei non ha partecipato a causa di un piccolo fastidio fisico ora completamente rientrato): «L’ultima gara contro Torino da subito ha preso una piega positiva per noi. Non era così scontato il risultato a priori. Purtroppo non ho potuto dare il mio supporto perché ero out per un piccolo infortunio; niente di grave e stasera ci sarò». Lo stop causa Covid è complicato. Riuscire a ritrovare fin da subito la forma ottimale non è facile: «La società è stata tempestiva e ha cercato di tutelarci nel miglior modo possibile. Non sono state settimane facile per noi giocatrici, però abbiamo sempre trovato il modo di continuare ad allenarci in modo di essere preparate per la prossima gara non lasciando nulla al caso. Bolzano? Sarà una sfida molto tosta e combattuta dall’inizio alla fine. Dobbiamo imporre il nostro ritmo, giocare forte, con voglia e tanta grinta. L’obiettivo è vincere e ribaltare la differenza canestri; credo che la sconfitta sul loro campo sia uno dei rammarichi più grossi che abbiamo dal girone d’andata. Comunque questa prima parte della stagione è andata molto bene: siamo contente e si respira tanto entusiasmo. L’obiettivo è arrivare ai play-off e daremo tutte noi stesse per raggiungerlo». La gara sarà trasmessa sul profilo YouTube della società.