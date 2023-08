Calcio serie C – Possanzini applaude il “suo” Mantova: “Altri passi avanti per arrivare pronti al via del campionato”

Castel Goffredo Quattro vittorie su quattro. Con questo score il Mantova di mister Davide Possanzini si presenta all’amichevole odierna contro il Brescia. Riguardo alla partita di ieri, nonostante qualche errore, il tecnico si dice soddisfatto. «Sono contento – spiega – bisogna lavorare e stare sul pezzo. Un po’ per il caldo e il campo, abbiamo faticato e commesso errori. Questo però non deve essere un alibi. Per noi che vogliamo far muovere gli avversari palla a terra, è stato un po’ difficoltoso. C’è stata poca intensità, ma credo che sia normale e questo non mi preoccupa perché ho visto anche giocate di qualità e tre gol fatti con una buona logica. Da questi pomeriggi credo si possa creare la mentalità per fare qualcosa di importante». Nel corso del match il tecnico ha cercato di concedere minutaggio a tutti i giocatori a disposizione. «Abbiamo fatto due formazioni dando spazio a tutti, in modo da avere chi 70 e chi 20 minuti nelle gambe. Con il Brescia faremo il contrario, con alcuni che giocheranno anche 90’. Stiamo lavorando per alzare il ritmo ed avvicinarci alla forma perfetta per l’inizio di campionato, andando ad affrontare partite sempre più difficili».

Sul volto del mister traspare fiducia dopo queste quattro amichevoli: «Credo fortemente nei ragazzi perché mi seguono sempre. E’ normale che si facciano errori in questa fase, anche perché li sprono a giocate che più avanti riusciranno sicuramente meglio. Se c’è questo impegno, con il tempo gli automatismi verranno da soli». Possanzini è rimasto sorpreso dagli sviluppi del gruppo: «Non mi aspettavo di essere già a questo punto. Dalla prima uscita ho visto cose che mai mi sarei aspettato sotto il punto di vista di alcuni principi di gioco, di occupazione del campo e di aggressione della palla persa. Secondo me abbiamo fatto spezzoni buoni ed altri meno ma, quando sei sempre sollecitato a fare giocate, qualche errore te lo porti dietro. Penso che per il nostro modo di giocare ce ne saranno sempre. Vogliamo proporre e giocare con la palla, quindi più palloni si toccano e più possibilità hai di sbagliare».

Il Mantova si avvicina all’inizio del campionato con la grana Fedel: «Dispiace tanto perchè è uno dei giocatori che stava facendo meglio in questo avvio di stagione». Probabile quindi che si debba correre ai ripari, affidandosi al mercato.

Samuele Elisse