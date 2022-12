Tamburello – La Virtus Guidizzolo ha tolto i veli: rinforzi doc per essere protagonista anche in A

Guidizzolo Prima lo scambio degli auguri e poi la presentazione della nuova squadra che dal prossimo 27 marzo si misurerà nel campionato di serie A. La Virtus Guidizzolo ha approfittato di questi giorni di festa per togliere i veli. Il gruppo dirigente guidato dal presidente Giancarlo Grandi ha messo a disposizione del direttore tecnico, Tiberio Biagi, un gruppo di atleti dalle ottime potenzialità per lottare con le squadre di vertice. La rosa della Virtus Guidizzolo, edizione 2023, è quindi così composta: Andrea Lado, Stefano Tommasi, Paolo Foroni, Marco Ferri, Walter Derada, Gabriele Weber, Federico Merighi e Michele Cimonetti. Le new entry sono Lado, proveniente dal Negrar, Cimonetti, Merighi e Weber dal trentino. Il presidente Grandi ha ringraziato per il prezioso supporto collaboratori e sponsor, e ha colto l’occasione per formulare a tutti i presenti gli auguri per un 2023 ricco di soddisfazioni.