Calcio serie C – Setti scalda i tifosi: ”Mantova merita il grande calcio”

MANTOVA Serata in città per il patron del Mantova, Maurizio Setti. Il quale si è presentato in Piazza Erbe per la cena con gli sponsor. E’ stata l’occasione per ringraziare gli imprenditori che hanno sposato il progetto di viale Te in questa stagione vincente. Con Setti si è fatto il punto sul lavoro che sta portando avanti la società. Ora che la Serie C è cosa certa, il club deve sistemare ogni tassello per presentarsi al top ai nastri di partenza. Lo scorso weekend sono arrivate le prime ufficialità, a partire dalla conferma del ds Emanuele Righi. «Giusta scelta per dare continuità». Lapidario. Vanno in questa direzione anche i rinnovi di Guccione e Scotto. Due attaccanti che hanno fatto brillare gli occhi ai tifosi e probabilmente hanno sorpreso lo stesso Setti, che li ha seguiti da vicino in più di un’occasione. «Sono due profili molto interessanti e che secondo noi possono fare davvero bene in categorie superiori. Si sta parlando, poi vediamo anche in base all’allenatore che verrà».

Sul fronte mister non ci sono ancora grosse novità. Sul taccuino di Righi ci sono sempre i nomi di Modesto, Gilardino, ma non solo quelli. In settimana proseguiranno i colloqui e i contatti anche con altri profili. Il nome di Gilardino, al momento, ha trovato largo consenso tra i tifosi biancorossi. Setti non si sbilancia: «Modesto e Gilardino sono due tecnici interessanti, ma potrebbero esserci altri i profili da sondare. Vediamo. Il tempo sicuramente c’è. Domani cominciano anche i play off». E chissà che il mirino della società possa essere puntato su qualche allenatore impegnato negli spareggi? «Potrebbe essere, non lo so. La verità – spiega Setti – è che è ancora troppo presto, bisogna fare le cose con calma».

Fatto il mister, si passerà ad assemblare la squadra. E le idee sono già chiare: «Sarà una squadra giovane, questo è sicuro. Al loro fianco saranno inseriti dei giocatori d’esperienza. Possibili futuri campioni al fianco di quei “vecchietti” che dovrebbero far crescere meglio i giovani». E Setti assicura sui baby gioielli del Verona: «Ci sono dei ragazzi veramente validi e per loro penso che giocare in una piazza come Mantova possa essere un’esperienza bella e importante». Obiettivo chiaro: «La salvezza. Non serve aggiungere altro». L’ultimo messaggio è rivolto ai tifosi: «Io spero di vederne tanti quanto prima allo stadio. Mantova è una piazza che negli ultimi anni ha sofferto tanto e sarebbe bello ritrovare il Martelli pieno per qualche match importante, ritrovando la voglia di grande calcio che a Mantova manca da tanto tempo».