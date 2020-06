Rugby Top 12 – Viadana conferma in rosa Apperley e Manganiello

VIADANA Altri due tasselli per il Rugby Viadana e per il nuovo allenatore, l’argentino German Fernandez, che lo guiderà nella prossima avventura nel Top 12. La società ha infatti definito due importanti conferme. Restano dunque in giallonero l’estremo Keanu Apperley, un universale del reparto trequarti, atleta veloce, dinamico e con una buona visione di gioco. E il tre quarti centro Gabriele Manganiello, giocatore ancora giovane, ma che ha acquisito a Viadana una discreta esperienza.

La rosa giallonera va dunque rimpolpandosi, In precedenza, come si ricorderà, la società aveva definito le conferme del pilone Nicola Breglia, del mediano di mischia Ignacio Bernardo Ceballos, del jolly dei trequarti Ramiro Finco, del mediano di mischia Pietro Gregorio, del terza linea Andrea Denti e del tre quarti centro Gilberto Pavan, il quale fa parte anche dello staff tecnico (ed è prima guida dei Caimani). Due le novità in entrata già annunciate. C’è infatti il ritorno a Viadana del seconda linea italo-argentino Adolfo Caila, che ha giocato nel Mogliano Veneto; mentre dal Verona (serie A) è arrivato il tre quarti centro Leonardo Quintieri, giovane di talento cresciuto rugbisticamente nella sua Recco.

«L’obiettivo primario è quello di confermare i nostri atleti – spiega il gm Ulises Gamboa – per dare continuità al lavoro svolto in questi anni. Ma cerchiamo anche qualche rinforzo e, in particolare, stiamo facendo il possibile per portare a Viadana un pilone destro di spessore internazionale: speriamo tanto di chiudere la trattativa, sarebbe davvero un bel colpo». Il nome del pilone? Rigorosamente top secret.

Dicevamo delle conferme. Gamboa sta ultimando i colloqui con i giocatori. Dovrebbe rimanere anche il mediano di mischia Giorgio Bronzini, fratello di Andrea, ex Viadana, da poco approdato al Calvisano. Per quel che concerne le partenze, invece, il seconda e terza linea Enrico Ghigo e il seconda linea Giacomo Bonfiglio sono passati al Petrarca e hanno quindi raggiunto il loro allenatore a Viadana Victor Jimenez, il quale coadiuverà l’head coach Andrea Marcato nella conduzione tecnica del team padovano. Il seconda linea Alessandro Devodier si è accasato al Valorugby Reggio Emilia, che ha annunciato come consulente tecnico l’ex Ct di Italia e Francia Jacques Brunel. Ha lasciato Viadana anche il terza linea Filippo Ferrarini, che ha deciso di smettere.