Calcio serie C – Ufficiale: Ravenna-Mantova rinviata al 31 marzo

Mantova Ore è ufficiale. La sfida tra Ravenna e Mantova in programma domani pomeriggio alle 17.30, è stata rinviata al 31 marzo. L’Ats di Ravenna aveva fermato la squadra romagnola per i troppi casi da Coronavirus nel gruppo squadra. Ieri è arrivata anche l’ufficialità da parte della Lega Pro che ha annunciato il rinvio appunto a mercoledì 31. Nella settimana di Pasqua, il Mantova dovrà quindi affrontare due trasferte in Romagna. Il 31 a Ravenna e poi sabato 3 aprile andrà a fare visita al Cesena. Da domenica prossima, con la sfida casalinga contro la FeralpiSalò, sarà quindi un altro tour de force per gli uomini di Troise.