Calcio Serie C – Verso Padova-Mantova dell’8 gennaio: già venduti 500 biglietti

Mantova Procede la prevendita dei biglietti per la sfida di lunedì 8 gennaio alle 20.30 in casa del Padova. Sale la febbre tra i tifosi del Mantova che si stanno organizzando per la trasferta. Orario scomodo, ma distanza relativamente ridotta. Quella di Padova sarà la prima gara del 2024, ma la si potrebbe definire già la gara dell’anno. Una sfida molto sentita da entrambe le tifoserie. Una sorta di derby che, a differenza della scorsa stagione, si gioca stavolta in alta classifica. Anche questo accentua e non poco la rivalità tra le due compagini. Fino a ieri per il settore ospiti erano già stati venduti quasi 500 biglietti e chissà che l’acquisto di Bombagi possa suscitare ancor più entusiasmo tra i tifosi del Mantova. I biglietti si potranno acquistare fino alle 19 del 7 gennaio tramite il circuito vivaticket al costo di 15 euro (ridotto over 65 e donne: 10 euro, ridotto U15 5 euro). Il Ccmc sta allestendo il terzo pullman. Per info chiamare il Nero al 328-4559913 o Fontanesi al 331-2647014.