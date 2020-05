Calcio Serie D – La Curva Te: “Non andremo alla manifestazione del 6 giugno. Continuiamo a tenere fuori la politica”

MANTOVA Il 6 giugno a Brescia si terrà una manifestazione organizzata dal gruppo Ragazzi d’Italia che chiama a raccolta tutti coloro i quali hanno a cuore il bene e il destino del nostro Paese. L’idea nasce dalla Curva Nord Brescia, che ha chiesto ad altre tifoserie italiane (Hellas Verona, Inter, Lazio, Juventus, Roma). La Curva Te Mantova ha preso una posizione netta e ha deciso di non schierarsi. Stesa posizione presa dagli atalantini. «Negli ultimi giorni – commenta il comunicato degli ultras biancorossi – sono circolate notizie che riguardano una manifestazione in programma a Roma, ad inizio giugno, organizzata al fine di contestare: “la politica che sta distruggendo il Paese”. Per quanto leggiamo, si tende a far passare il messaggio che sia una manifestazione organizzata, appoggiata e supportata in maniera pressoché unitaria dal panorama Ultras italiano. Questa cosa ci suona parecchio strana ma di certo non ci permettiamo di parlare per altri. Invece, ci teniamo assolutamente a precisare che: La Curva Te non parteciperà a nessuna iniziativa che non abbia nulla a che vedere con il mondo Ultras, abbiamo sempre tenuto la politica fuori dalla curva e continueremo a farlo! Ognuno, a titolo personale, è naturalmente libero di agire come crede. Questo deve però verificarsi con il dovuto rispetto nei confronti della Curva Te, senza quindi portare il nostro nome, i nostri simboli e i nostri colori in un contesto che non ci appartiene. Prendiamo le distanze e non tollereremo comportamenti che tendano a non rispettare questa linea. Per noi decideremo sempre noi stessi quando metterci la faccia».