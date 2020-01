Calcio serie D – Mantova, la carica di Brando: “Ripartiamo con entusiasmo”

Mantova Archiviato il Capodanno, per il Mantova è arrivato il momento di rituffarsi nel campionato. Domenica i biancorossi saranno impegnati contro la Calvina, per la prima giornata di ritorno. Stando alla classifica, è un impegno alla portata dei virgiliani, ma la formazione bresciana arriva da un periodo positivo e chissà se questa pausa, seppur breve, interromperà anche la scalata dei bresciani, che avevano iniziato malissimo il campionato. Ha chiuso in crescendo anche il Mantova, che però, a differenza della Calvina, ha viaggiato sempre con il vento in poppa. «Non c’è una vera e propria regola – ha commentato il tecnico biancorosso Lucio Brando -. Abbiamo lasciato una squadra che stava bene, ma che aveva bisogno di riposarsi, perchè ha lavorato molto. Uno stop che speriamo sia servito per ricaricare le pile». In casa biancorossa, dopo la gara di Breno, è stata tirata una prima riga, su questa stagione che sta procedendo nel migliore dei modi. «Dal punto di vista personale sono estremamente soddisfatto. E’ sotto gli occhi di tutti. C’è grande gratificazione per quello che si sta facendo. Nella prima parte di stagione abbiamo fatto bene e ora bisogna continuare». L’Aciemme dunque è pronta ad affrontare la mina vagante bresciana, rinforzatasi nel mercato dicembrino. «Per quanto mi riguarda dovremo giocare questa partita come se fosse uno scontro diretto. Non per la classifica – spiega Brando – ma per i valori in campo. La Calvina non è così distante da noi. Dovremo fare una partita gagliarda, di carattere, se vorremo prevalere».

Il team di Calvisano, dicevamo, si presenterà con una rosa rivoluzionata: «Ha preso giocatori che conoscono questa categoria, che sanno come si vince in serie D. Non sarà la Calvina che abbiamo visto nel girone d’andata. Poi alla fine dipenderà solo da noi». Il Mantova da oggi andrà in ritiro, appunto per ricompattare bene il gruppo, alla vigilia di una ripresa di campionato in cui occorrerà essere subito protagonisti. «E’ stata una scelta concordata da tutti: società, giocatori, staff tecnico. Questo testimonia la volontà di rimanere sul pezzo e di curare i particolari. Faremo il nostro dovere, per preparare al meglio la squadra in vista di questo impegno».

Già dall’allenamento di ieri si è vista una squadra ben concentrata: «Siamo rientrati bene. C’è tanta voglia di fare. L’obiettivo finale è troppo importante per noi e per la società. Non possiamo certo mollare ora. A gennaio affronteremo delle gare insidiose, ma se riuscissimo a fare bene, potremmo ipotecare davvero il nostro obiettivo». Ma la C… in casa Mantova non la nomina ancora nessuno.