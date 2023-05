Calcio Terza Categoria – Robur, Valerio Martino si ritira

MARMIROLO Una targa celebrativa e un particolare saluto, da parte della Robur, a Valerio Martino, che appende gli scarpini al chiodo. «Ci tenevamo a ringraziare Valerio per la sua grande professionalità e per il suo attaccamento alla maglia che ci ha dimostrato in questi 12 bellissimi anni – dicono i dirigenti -. Gli stessi sotto la presidenza del padre Pino in cui Valerio ha raggiunto, con la Robur, importanti traguardi come le due promozioni in Seconda e la Supercoppa di Terza. Auguriamo a Valerio tanta gioia, in più gli rinnoviamo, come lui ben sa, la proposta di proseguire con la Robur come dirigente, per portare avanti la storia dei Martino in società».