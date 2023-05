Tuffi – I baby della Canottieri Mincio in evidenza alle finali nazionali

MANTOVA La pattuglia di giovani tuffatori della Canottieri Mincio ha partecipato nello scorso weekend alla finale nazionale del “Trofeo Mamma mi Tuffo” nella piscina di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. E ha tenuta alta la bandiera della società cittadina con prestazione brillanti, tra le quali spicca senza dubbio quella di Lorenzo Mariotto, che ha ottenuto la seconda piazza e una grande medaglia d’argento nella categoria Delfini. Un premio meritato, frutto del lavoro costante con cui ogni giorno il bravo Lorenzo punta a migliorarsi.

Ma gli altri portacolori della Canottieri non sono stati da meno. Buoni piazzamenti sono arrivati anche dal settore femminile della squadra della Mincio composta per l’occasione da Norka Caleffi, Micol Favari, Ludovica Berzoni, Stella Goffredi, Caterina Mantovani, Emma Rovatti e Sara Guerceri. Insomma, un bilancio più che positivo che testimonia la crescita dei ragazzi del sodalizio virgiliano.