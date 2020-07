Calciomercato dilettanti – Baraldi al S.Egidio S.Pio X, Casaloldo chiude con Shtaro e Piccinelli

MANTOVA L’esperto difensore Marco Baraldi, ex Marmirolo e Sarginesco, lascia il Soave e passa in Seconda al S.Egidio S.Pio X. Un rinforzo di valore per la società cittadina. Il Casaloldo chiude il mercato con gli arrivi del centrocampista Mariglen Shtaro, ex Asola e Casalromano, e del bomber Pietro Piccinelli dalla Medolese. Resta aperta solo la trattativa con La Cantera per il riscatto di Hormi.

Il centrocampista Sadmir Kadric lascia il Buscoldo, che conferma invece Perlini. L’esterno basso Alessandro Recchia, cartellino della Governolese che nell’ultima stagione lo ha girato in prestito al Casaleone, approda alla Scaligera. Il centrocampista Pietro Rebuschi (2001) dello Sporting Club passa al Peschiera. Cabroni è vicino al Luzzara, interessato anche a Fusari, mentre il portiere Rufo potrebbe andare al Cavezzo e l’attaccante Borghi è richiesto dal Fabbrico. Chiudiamo l’excursus fuori provincia con due colpi del Brescello: il centrocampista Filippo Amadini (2001) in prestito dal Colorno; e l’attaccante Mattia Pellegrini (‘96) dal Pallavicino.