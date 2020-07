Rugby Top 12 – Grassi: “Viadana, puoi contare su di me”

VIADANA Due nuove conferme in casa Viadana. La prima, annunciatissima e ora ufficiale, riguarda il terza linea Andrea Denti, classe 1994, il quale vestirà per la nona stagione la maglia giallonera della prima squadra. «Denti si può già definire un giocatore esperto – dice il direttore sportivo Alberto Bronzini – in questi anni ha avuto una crescita costante. Giallonero da sempre, è un vero leader che si identifica nei valori del club. Andrea è un giocatore fondamentale per questo team capace di dare identità alla squadra».

Anche il seconda linea Alberto Grassi continua la sua esperienza nel club giallonero: 24 anni, cresciuto nell’Anzio, ha fatto le sue prime esperienze rugbistiche con L’Aquila, passando poi per Lazio e Lyons Piacenza. Arrivato in riva al Po, si è subito fatto notare per la sua presenza fisica. «Sono contento e orgoglioso di poter indossare ancora la maglia del Rugby Viadana – afferma – dopo questo brutto periodo dovuto al Covid-19 non vedo l’ora di riprendere l’attività con compagni e staff, e di dare il massimo in ogni allenamento e partita». «Per Alberto – spiega Bronzini – abbiamo impostato un lavoro che si svilupperà su più stagioni per cercare di formare un giocatore di alto livello considerando la sua fisicità e potenzialità. E’ un ragazzo volenteroso, diligente e lavoratore che sicuramente saprà cogliere le oppotunità che gli si presenteranno. Per questo Adolfo Caila sarà per lui un punto di riferimento importante».