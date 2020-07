Calciomercato Dilettanti – Borghini-Sporting, Buoli al Casalromano

MANTOVA Uno degli affari del giorno lo porta a termine lo Sporting Club, che si assicura l’esperto centrocampista Alex Borghini, lasciato libero dal Porto. Con Borghini il mercato dei goitesi è ora rivolto alla ricerca di un portiere, visto che Bignardi potrebbe smettere.

Il Casalromano chiude per Andrea Buoli, pupillo di mister Mauro Franzini: una trattativa decollata ieri sera, come anticipato nei giorni scorsi.

Resta in stand by l’affare tra San Lazzaro e Suzzara per portare in bianconero Rasini e Azzali. A fare il percorso inverso dovrebbe essere Colorni baby classe 2002. Nelle ultime ore sono sorte delle problematiche di natura problematica, che le parti stanno cercando di risolvere, specialmente per quanto riguarda la posizione di Azzali.

Così come è in attesa il Castiglione di poter chiudere per Andrea Ghirardi, attaccante della Governolese. Nella scorsa serata riunione dei quadri societari dei Pirati che hanno fatto il punto. Analoga situazione vive il Colorno per Vincenzi. Vedremo se si sbloccherà la situazione. Andrà a Castiglione Filippo Mambrin, che invece, come già detto, è libero. A Governolo si discute anche del tecnico. La priorità è quella di contrattualizzare Luca Bozzini, ma è spuntato anche il nome del veronese Manzato come possibile alternativa.

L’Asola conferma che il centrocampista Torreggiani farà parte della prossima rosa biancorossa. Ancora da definire la permanenza, o meno, dell’esterno offensivo Scalvenzi, che non ha ancora sciolto la riserva. Torniamo al San Lazzaro: la società cittadina è impegnata anche nelle conferme. Cabroni, Baietta e Visentini sono le priorità. Niente Sermide per Giovanni Vicenzi, che potrebbe essere il grande botto di mercato del diesse Marco Borsatti ad Ostiglia, in odore di ripescaggio in Seconda.