La tecnologia migliorerà le nostre vite aziendali e la produttività

MANTOVA Come migliorare la vita aziendale? L’intelligenza artificiale può essere un aiuto. Lo ha spiegato ieri Riccardo Palumbo, professore di Business and Behavioral Economics e Direttore Scientifico di Umana Analytics, durante un seminario presso la sede di Confindustria Mantova. «Può semplificare e implementare la produttività – spiega Palumbo – possiamo produrre una strategia organizzativa a partire da dati qualitativi non strutturati, generare una carta dei valori aziendali “bottom-up”, analizzare e comprendere l’ambiente di lavoro. In particolare, può influire anche in ambito della sicurezza, studiando i movimenti oculari. L’occhio anticipa il movimento, e il comportamento rivela l’esperienza. Utilizzando strumenti di “eye tracking” , analizzando la distribuzione dell’attenzione nelle aree critiche, si anticipano le problematiche, gli infortuni, e si migliora la performance lavorativa». L’evento si è aperto con un videomessaggio di saluto di Annalisa Colletto, vice presidente Confindustria Mantova all’Innovazione e alla Transizione Digitale, che ha sottolineato quanto sia importante sviluppare le potenzialità delle nuove tecnologie nella realtà quotidiana delle aziende al lavoro. «Il 2024 è per noi un anno di svolta – ha commentato Maurizio Migliarotti, direttore generale di Confindustria Mantova e Ad di Assoservizi Mantova – il seminario di oggi è il primo appuntamento di presentazione di nuovi servizi in partenza, che rappresentano un’opportunità significativa in termini di crescita e innovazione per le imprese Associate.” (abb)