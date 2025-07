Calciomercato dilettanti – Colpo Castellana: arriva il terzino Nitri. Poggese sul centrale Bertozzini, Ghigi alla Rapid United

Mantova La Castellana piazza un innesto di rilievo per la corsia sinistra: si tratta di Giorgio Nitri, terzino classe 2003 in arrivo dal Città di Varese, formazione del girone A di Serie D. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Chievo Verona, Nitri ha completato il suo percorso nel settore giovanile militando un anno nel Torino e un altro nell’Hellas Verona, prima di affrontare la prima esperienza in Serie D con la maglia del Montecchio Maggiore. Dopo il passaggio al Varese, con cui ha iniziato la scorsa stagione, il giovane laterale mancino ha scelto di ripartire da Castel Goffredo, abbracciando un progetto ambizioso e in crescita. Sul fronte trattative, resta ancora da definire l’incontro tra l’attaccante Omorogieva e il Villafranca, che monitora da tempo il giocatore e potrebbe tentare l’affondo nei prossimi giorni. Restando in Eccellenza, potenziale obiettivo per la Poggese è invece Andrea Bertozzini (classe 85), esperto difensore centrale con trascorsi nel Mantova, reduce dall’esperienza alla Correggese. Il profilo interessa, ma non è ancora partita una trattativa formale. In Prima si registra il passaggio dell’ex attaccante del Gonzaga, Ceci, al Cavezzo, mentre in Seconda la Medolese puntella la difesa assicurandosi due elementi dallo Sporting Club: Marco Gandellini e Alessandro Bertasi. Non da meno l’attività della Rapid United, che preleva dall’Asola il giovane centrocampista Filippo Ghigi, elemento interessante in prospettiva. Il Quistello non molla la presa su Matar Jallow, esterno offensivo della Villimpentese: il giocatore resta un obiettivo concreto per rinforzare il reparto avanzato. Mercato concluso, in Terza, per la new entry Casalmoro, che ha completato il proprio organico con l’arrivo tra i pali di Alessio Miss, portiere ex Quinzanese. In casa Mantovana, infine, arriva la conferma del centrocampista Matteo Carastro, pilastro del gruppo anche per la prossima stagione.