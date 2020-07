Calciomercato dilettanti – Pernigotti emigra al Nibbiano. Pegognaga, ecco Faroni e Nigro

MANTOVA Ultimi ritocchi per le squadre mantovane impegnate nel mercato: è in stand by la trattativa tra l’Asola e l’attaccante classe 2003 Lorenzo Levi, che attenderà ancora qualche giorno prima di dare una risposta. Il San Lazzaro intanto riflette sul mercato dei difensori, Esposito rimane tra le possibili scelte, ma non sono esclusi altri profili. Intanto Luca Pernigotti lascia ufficialmente la Governolese per accasarsi con la squadra piacentina del Nibbiano & Valtidone, ambiziosa compagine d’Eccellenza.

Trova squadra Maicol Bellandi: l’ex Castellana, Asola e Castiglione ha un accordo con i bresciani dell’Urago Mella. Offerte fuori provincia (e fuori regione) per altri due giocatori mantovani: Valerio Terragin ha ricevuto un’offerta dai trentini del Dro, mentre Filippo Morselli, in uscita dal San Lazzaro, dove ha militato nella seconda parte della scorsa stagione, potrebbe rientrare nei piani del Villafranca, che come è noto sarà allenato dal mantovano Paolo Corghi nella prossima stagione. Da un ex San Lazzaro ad un altro: Gyeson Del Bar resta in Eccellenza. Nelle scorse settimane è approdato nella squadra bresciana del Vobarno. Cabroni piace a Luzzara e San Martino Speme. In settimana è previsto l’incontro fra la dirigenza della Rapid Olimpia e il difensore Sebastiano Girelli, ultima stagione alla Serenissima, che era anche nel mirino del San Lazzaro. Per motivi di lavoro, tuttavia, Girelli avrebbe deciso di affrontare un campionato meno impegnativo come quello di Seconda.

Lo Sporting Pegognaga completa l’organico e chiude il mercato con l’attaccante Faroni che rientra dal Borgo Virgilio e col difensore del Suzzara Nigro che l’allenatore Luigi Portioli ha allenato nella juniores regionale fascia B dei bianconeri. Gli scoiattoli dunque sono pronti ad affrontare il prossimo campionato di Terza Categoria con un organico rinnovato e tanta voglia di stupire.