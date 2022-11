Calciomercato dilettanti – Supermarket Gove: altri tre colpi e Giarruffo al San Lazzaro

Mantova E sono sette. Il restyling della Governolese continua con tre ulteriori innesti, dopo quelli ormai annunciati di Mazzocchi e Akinbinu dal Suzzara, Todeschi dall’Union Team e Zerman dalla Belfiorese. Due nuove pedine arrivano dal Mozzecane e sono l’esperto difensore Nicolò Dalla Pellegrina, classe 1989, e il 32enne centrocampista brasiliano Mateus André Magro. Scambio fatto col San Lazzaro: ai Pirati arriva il giovane Eddy Del Bar (classe 2004) e in biancazzurro va l’attaccante Giarruffo. Naturalmente ci saranno altre partenze con Pernigotti e Rigon, appetiti da molti club mantovani, ormai promessi proprio al Mozzecane. L’attaccante Solci si sta già allenando col Suzzara ed è questo, al momento, l’unico colpo in entrata dei bianconeri, che hanno tentato di riportare nella Città del Premio il centrocampista Visioli, ma il Marmirolo ha chiuso la porta. Suzzara che rischia invece di perdere il roccioso difensore centrale Coghi, ma non è ancora detta l’ultima parola.

Dicevamo del Marmirolo, che guarda al mercato veronese, ma smentisce il possibile arrivo del centrocampista Brentegani; gli unici giocatori in uscita sono Vasaturo e Grigoli. Il primo piace al Porto. Il secondo ha grande mercato sul veronese (Nogara, Pozzo), ma dovrebbe andare al Curtatone e sarebbe un cavallo di ritorno. La Nac, del resto, sta facendo le cose in grande per scongiurare l’incubo retrocessione. Ha preso l’esperto centrocampista Beschi e dai Pirati potrebbero arrivare Nouhi, Varana e Ferri (attenzione all’inserimento del Porto), oltre al portiere Gollini dallo Sporting (che ha preso Bignardi) e Azzi da La Cantera. In Prima si sta muovendo bene pure la Serenissima, che ha chiuso per Kadric dalla Gove e Babetto dal San Lazzaro. Bel colpo anche del Porto, che ha ufficializzato l’arrivo del bomberino Halili dallo stesso San Lazzaro.

Raffichetta finale dalla Seconda Categoria. L’Acquanegra ha preso dalla Ceresarese il giovane centrocampista Maiorano. La Villimpentese potrebbe liberare Tonello che in gialloblù ha poco spazio. Il Boca Juniors cerca una punta come alternativa a Straziota, che ha difficoltà ad allenarsi, e un centrocampista. La Poggese andrà a tesserare Sebastiano Bellini, ex Dak, che torna in categoria dopo la parentesi negli Amatori Quingentole.