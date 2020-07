Calciomercato dilettanti – Villimpentese: Furghieri e Giubertoni. La Medolese prende Paghera

Mantova Mercato quasi chiuso per la Villimpentese di Gerardo Ciccone, che vuole ben figurare da neopromossa in Seconda: dalla Governolese giungono il terzino sinistro Stefano Furghieri, reduce dall’esperienza al Sant’Egidio San Pio X, e il centrocampista Luca Giubertoni ultima stagione al Porto; l’ultimo colpo potrebbe essere l’attaccante Francesco Sangermano del Castellucchio, ma di proprietà del Curtatone.

Intanto il S.Egidio S.Pio X sta cercando un allenatore per sostituire il partente Cristiano Scaravelli, con il quale c’è stata una separazione consensuale: occhi puntati su Massimiliano Ferrari (nella foto), ex allenatore dell’Olimpia e per qualche tempo tecnico in pectore della Voltese. Saltato l’accordo con i collinari proprio nei giorni scorsi, potrebbe essere dunque la panchina dei cittadini il trampolino giusto per ripartire nella stagione 2020/2021.

La Medolese batte un altro colpo e rinforza l’attacco con Paghera in passato al Castiglione.

Il Quistello rinforza il centrocampo con Stefano Lodi, ultima stagione agli Amatori Quingentole, in passato alla Poggese; dal Campagnola è giunto l’esterno alto Borsari (2001), che ha militato nel vivaio del Mantova; sempre in piedi la trattativa col Suzzara per trattenere il difensore centrale Balasini (nella foto) sul quale c’è interesse dell’Ostiglia. A proposito dei biancazzurri, il diesse Marco Borsatti sta trattando con l’omologo delle zebre Carlo Piccinini alcuni atleti di proprietà dei bianconeri. Oltre al già citato Balasini, ci sono anche Damir, Bonfietti e Turazza. Nei prossimi giorni potrebbe esserci qualche novità in merito. Sul mercato i biancoazzurri hanno già messo a segno i colpi Danny Bacchiega dal Mirandola e Rossini dalla Serenissima.