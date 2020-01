CALVINA-MANTOVA 2-2 (finale)

Desenzano del Garda (Bs) Buon pomeriggio dallo stadio Tre Stelle di Desenzano. Il Mantova inaugura il 2020 (e il girone di ritorno) affrontando una delle squadre più in forma del momento: la Calvina. Un match ostico per i biancorossi, che puntano però al bottino pieno sperando in un passo falso del Fiorenzuola (impegnato a Breno). Brando deve fare a meno degli infortunati Aldrovandi e Navas. Debutta dal primo minuto Dellafiore. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

Calvina-Mantova 2-2

Calvina: Sellitto, Zanolla, Boldrin, Cazzamalli, Chiari, Sorbo, Crema (81′ Boreggio), Delcarro, Recino (59′ Valenti), Bracaletti (82′ Bittaye), Mauri. A disp.: Ravelli, Turlini, Ruffini, Gbelle, Vavapini, Meduri. All.: Florindo.

Mantova: Adorni; Galazzini, Dellafiore, Venturini (85′ Pavan), Musiani (71′ D’Iglio); Mazzotti (86′ Minincleri), Giorgi, Lisi; Guccione, Altinier (65′ Finocchio), Scotto (56′ Carminati). A disp.: Athanasiou, D’Iglio, Serbouti, Valentini, Landri. All.: Brando.

Arbitro: Ettore Longo di Cuneo (assistenti: Roperto di Lamezia Terme e Rispoli di Locri)

Reti: 12′ Altinier, 21′ Boldrin, 35′ Guccione, 37′ rig. Recino

Note: espulso Dellafiore al 54′ per doppia ammonizione. Ammoniti: Mazzotti, Dellafiore, Crema, Delcarro, Chiari, Lisi, D’Iglio, Guccione, Boldrin. Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 1′ +

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

93′ Punizione di Giorgi alle stelle. Si avvicina il triplice fischio finale.

90′ Quattro minuti di recupero.

86′ Ultimo cambio per il Mantova: esce Mazzotti ed entra l’applaudito Minincleri, che fa il suo rientro a più di 8 mesi dall’operazione al ginocchio.

85′ Crampi per Venturini che lascia il testimone a Pavan.

78′ Ammonito D’Iglio che era in diffida e dunque salterà il prossimo match.

73′ Clamoroso palo di Finocchio su diagonale, dopo una bella combinazione con Galazzini. E’ il terzo legno centrato dai biancorossi dopo i due di Scotto nel primo tempo.

72′ Guccione ci prova dalla sinistra senza fortuna.

71′ Esce Musiani, entra D’Iglio. Intanto Mazzotti impegna severamente Sellitto su punizione. Il portiere devia in corner.

68′ Il Mantova tiene bene nonostante l’inferiorità numerica.

65′ Esce Altinier, entra Finocchio.

65′ Cazzamalli da fuori area, palla altissima.

63′ Il Calvina si fa vedere in avanti e guadagna il suo secondo corner. Nulla di fatto dalla bandierina.

58′ Cross di Lisi dalla sinistra, Guccione a due passi dalla porta colpisce male e spreca l’occasione.

56′ Brando corre ai ripari inserendo Carminati al posto di Scotto.

54′ Dellafiore atterra Recino lanciato in contropiede. Invitabile il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione.

50′ Galazzini lancia Guccione, palla in mezzo per Lisi che, circondato da avversari, calcia potente ma fuori.

48′ Cross di Scotto, Altinier con la porta spalancata manca di un soffio la deviazione vincente.

48′ Punizione di Recino, palla a lato.

46′ Si ricomincia. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ + 1′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero.

43′ Cross di Galazzini, testa di Altinier che non inquadra lo specchio.

40′ Colpo di testa in mischia di Crema, palla fuori.

39′ Musiani nel frattempo è rientrato in campo.

37′ Nuovo pareggio della Calvina: Recino trasforma un rigore concesso per atterramento di Mauri da parte di Adorni.

35′ Il Mantova torna in vantaggio!!!!! Colpo di testa di Scotto, palla sulla traversa, irrompe Guccione che di testa mette in rete.

34′ Destro a giro da fuori area di Guccione, palla alta.

33′ Mantova momentaneamente in 10: Musiani è a bordocampo per un acciacco, assistito dal dottor Ballardini.

29′ Cartellino giallo per Lisi. Sono già 6 gli ammoniti in poco meno di mezz’ora.

25′ Rigore per il Mantova per tocco di mano di Cazzamalli! Scotto dal dischetto centra il palo, riprende Altinier ma spara alto. Clamorosa occasione per il Mantova.

23′ Ancora bresciani pericolosi su calcio piazzato di Recino sul primo palo. Adorni respinge bene.

21′ Pareggio della Calvina con una punizione da 40 metri di Boldrin che sorprende Adorni.

20′ Ammonito anche Dellafiore.

12′ Mantova in vantaggio!!!!! Scambio Giorgi-Galazzini che di testa prova a infilare Sellitto ma la palla arriva ad Altinier che in acrobazia trova la deviazione vincente.

12′ Buon momento del Mantova che cerca di fare la partita.

8′ Ci prova Scotto dal versante sinistro ma la mira è sbilenca.

4′ Primo ammonito del match: è Mazzotti per fallo.

2′ Delcarro prova a sorprendere Adorni da centrocampo, il portiere biancorosso è costretto ad alzare in corner.

Squadre in campo. Calcio d’inizio per il Mantova in divisa bianca, Calvina in nero. Si comincia.