Cristian Di Marco: mercoledì la salma arriva in Italia

MANTOVA Dopo giorni di trepidante ma soprattutto, per i familiari e i tanti amici, estenuante attesa, finalmente è stata fissata la data per riportare in Italia la salma di Cristian Di Marco. Il giorno per il rientro del corpo dello sfortunato artigiano 43enne di San Giorgio deceduto lo scorso 29 dicembre mentre si trovava in vacanza ai Caraibi con moglie e figli, sarà mercoledì 8 gennaio. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri mattina direttamente da Bridgetown, la capitale dell’isola di Barbados, dove si trovano da giorni Tiziano e Graziella, i genitori del fabbro di Mottella, i quali, hanno dovuto attendere pazientemente che fossero evasi tutti gli incombenti burocratici necessari al rilascio del nullaosta al rimpatrio da parte delle autorità locali.

Una serie di operazioni per le quali i due coniugi sono stati affiancati dal console onorario a Barbados Paola Baldi, inviata dalla Farnesina per far fronte alle diverse necessità del caso. La salma di Cristian partirà con un volo speciale della compagnia britannica Virgin Atlantic martedì 7 gennaio alle ore 16,50 dall’aeroporto Grantley Adams di Bridgetown a Barbados e arriverà all’aeroporto Gatwick di Londra il giorno dopo alle 5,15. Da Gatwick la salma sarà quindi trasportata all’altro aeroporto londinese, quello di Heatrow. Qui alle ore 20 partirà con un volo Alitalia diretto all’aeroporto di Milano Linate con atterraggio previsto per le 22,55. Il feretro quindi, trascorsa la nottata allo scalo milanese, partirà da Linate il mattino seguente alle ore 6 per Mantova grazie ad un mezzo messo a disposizione dalle onoranze funebri “Versilia Fiori”. L’obiettivo dei familiari, com’è noto, è che venga effettuato sul corpo di Cristian l’esame autoptico per capire cosa abbia provocato prima il coma e quindi la sua morte.