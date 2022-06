Canoa – Canottieri Mincio: Vesentini, Ricchiero e Rodelli pronte per gli Europei giovanili

Mantova Giovedì a Belgrado iniziano gli Europei di canoa velocità Under 23-junior. Saranno subito in gara le tre atlete della Canottieri Mincio: Elena Ricchiero, tesserata da poco, e Sara Vesentini che insieme a Sara Daldoss e Lucrezia Zironi delle Fiamme Azzurre gareggeranno nel K4 500 Under 23, mentre Emma Rodelli sarà impegnata nel K1 1000 junior. Un bel risultato per la “Cano” avere tre proprie atlete in gara nella capitale della Serbia.

«Per quanto riguarda il K4 – spiega Daniele Rossi, tecnico della Canottieri Mincio – l’obiettivo è quello di centrare la finale. Il quarto o il quinto posto sarebbe davvero un bel risultato. Difficile dire se possano salire sul podio… Gli armi di Polonia, Ungheria, Germania e Spagna sono davvero di qualità. Però è lecito sperare. Il K4 azzurro in questo periodo ha dimostrato di viaggiare su tempi ragguardevoli, ma è importante che le quattro ragazze non sentano troppo la gara. La devono affrontare con serenità e concentrazion. Si tratta di un armo che potrebbe in seguito gareggiare nel Mondiale. Per quanto concerne Emma Rodelli, è difficile che possa ambire alla finale. E’ molto dura». Rodelli giovedì mattina alle ore 9.12 sarà impegnata nella seconda batteria del K1 1000. Sara Andersen, Hanna Pavlova, Katalin Gere, Zuzanna Blasejczak, Bianka Sidova, Lidia Zornoza e Antonela Orkic le sue avversarie. Il K4 Under 23 500, sempre giovedì, alle 17 sarà impegnato nella prima batteria. Avversari da tener d’occhio Portogallo, Inghilterra, Repubblica Ceca, Polonia e Spagna.