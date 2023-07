Canoa – Sara Vesentini e il K4 azzurro in gara domenica nella finale degli Europei U23

Castel Gandolfo One shot, un colpo soltanto. Sara Vesentini scenderà in acqua domenica a Montemor O Velho (Portogallo), agli Europei Under 23 di canoa sprint, nella finale del K4 500, nell’ormai collaudatissimo equipaggio azzurro composto anche da Sara Daldoss e Lucrezia Zironi, della Fiamme Azzurre, e Irene Bellan, delle Fiamme Oro. Non sono previste batterie, ma soltanto la finale diretta, in quanto sono solo otto le nazioni iscritte: oltre all’Italia, ci saranno Portogallo, Ucraina, Germania, Ungheria, Polonia, Spagna e Francia.

Come si ricorderà, il K4 azzurro si è classificato al quinto posto ai recenti Mondiali di categoria disputati ad Auronzo di Cadore, mentre l’anno scorso, agli Europei di Belgrado, aveva conquistato la medaglia di bronzo.

Oggi a Castel Gandolfo si conclude il raduno della nazionale, poi è prevista la partenza per il Portogallo.