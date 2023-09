Canoagiovani – La Canottieri Mincio vince altre tre medaglie. Lega Navale, bronzo di Bonesi nella canadese

Caldonazzo (Tn) Si sono chiusi con ottimi risultati per i team mantovani la Finale Nazionale Canoagiovani e il Meeting delle Regioni. Grande spettacolo sul Lago di Caldonazzo per le categorie Allievi e Cadetti nell’ultimo weekend prima dell’inizio delle scuole. Nella giornata finale della kermesse, dedicata ai 200 metri, per la Canottieri Mincio sono arrivati un oro, un argento e un bronzo. Leonardo Leoni primo nel K1 Cadetti B, Thomas Pasini si è piazzato quarto nel K1 Cadetti A e Carlo Dominciano quarto nel K1 Cadetti B. Leoni e Dominciano si sono classificati poi ottavi nel K2 Cadetti B. La medaglia di bronzo è stata vinta da Azzurra Peccini nel K420 Allieve B, mentre Vittoria Bucci è arrivata seconda. Questi i risultati della Lega Navale Mantova. Nel K1 Cadetti B 8° Tommaso Palazzo e 9° Cristian Bertolini. Insieme nel K2 Cadetti B si sono piazzati ottavi. Nella staffetta K1 4.20+K2 5.20 oro per Giulio Nuvoloni e Alessandro Bonesi/Alessandro Gibertoni. Ottimo bronzo nel C1 Allievi B conquistato da Bonesi e sesto Nuvoloni. Insieme a Najiri Quagliarella, che purtroppo durante la sua gara è caduta in acqua, agli allievi B Bonesi e Nuvoloni sono stati i primi atleti mantovani a partecipare a una manifestazione nella specialità della canadese, portando questa disciplina anche sulle acque dei Laghi di Mantova.

«Parlo a nome della Lega Navale Italiana sezione di Mantova – queste le parole del dt Linda Florio – Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri atleti che, dopo un inizio che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, si sono distinti sulla breve distanza portando a casa un cospicuo numero di medaglie. L’impegno dimostrato durante l’anno è stato ripagato e ringraziamo anche le famiglie dei nostri ragazzi che ogni giorno li sostengono nella loro passione per lo sport della canoa. A fine settembre ripartiremo con la nuova stagione dopo il trofeo Nazionale Lni-Fick che si terrà il 22/23 settembre a Sabaudia».