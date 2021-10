Canottaggio – La flotta della Mincio fa il pieno di medaglie a Bardolino

BARDOLINO (Vr) Nella gara interregionale disputata domenica a Bardolino, e valida anche come campionato regionale Veneto, marcia trionfale della flotta Canottieri Mincio, che ha conquistato ben quattro ori, un argento e un bronzo. Grande prova di forza di Alice Bussacchetti, che ha vinto in scioltezza due ori con il singolo junior e con il doppio junior insieme a Noemi Bianchi; quest’ultima ha ottenuto un bel bronzo nel singolo ragazze. E’ d’oro anche il quattro di coppia junior di Francesco Bompieri, Jacopo Salami, Daniele Somenzi e Gabriele Fantin, un grande risultato per questo giovane equipaggio. Nella stessa gara è giunto ai piedi del podio l’altro quattro di coppia composto da Riccardo Arioli, Giorgio Ponti, Fabio Scarduelli e Leonardo Artioli.

La sorpresa più bella per gli allenatori Marco Testoni e Marco Penna è giunta dal doppio allievi B2 di Tommaso Pietro Bollani e Riccardo Marcolini, che hanno trionfato nella loro categoria. L’argento è arrivato dal quattro di coppia allievi C di Federico Boniotti, Leonardo Dalmaschio, Alessandro Guglielmo Pecora e Francesco Mortara.

I risultati del gruppo, molto numeroso ed affiatato, accompagnato dal consigliere Lorenza Lana, si completano con alcuni piazzamenti. Nel singolo ragazzi, categoria sempre molto competitiva, Filippo Tenca ha chiuso terzo in batteria, a pochi decimi dalla finale. Ottima prova per essere la prima esperienza. Bravi, ma ancora a corto di esperienza, Edoardo Bnà e Gabriele Campanini nel doppio ragazzi, come pure Isacco Gaioni che ha patito le onde del lago di Garda e la difficile specialità del singolo. Nei pesi leggeri, Stefano Somenzi ha raggiunto la finale, ma si è dovuto accontentare del 7° posto.