Volley Serie B1 femminile – Nardi “on fire”: può sognare in grande

VOLTA MANTOVANA La Nardi ha superato di slancio anche la prima trasferta di campionato, vittoriosa sabato sera per 3-1 a Conegliano sul Team Volley dell’ex Sofia Tosi. Un successo netto, conquistato nonostante le assenze della centrale Galliero e della banda Marcone. E che fa il paio con la vittoria nella gara d’esordio giocata nel nuovo palasport, 3-0 al neopromosso Cerea.

«Sono molto contento per la prova offerta a Conegliano – afferma il diesse Alberto Roffia – vincere là non era semplice, considerato che, oltre a Sofia Tosi, le avversarie schieravano atlete che hanno giocato in categorie superiori e a noi mancavano Galliero e Marcone. La prestazione della squadra è stata superlativa».

Attenzione, però, ai facili entusiasmi, sono state disputate solo due partite e c’è tanta strada da percorrere nella regular season. Di questo è perfettamente consapevole il tecnico del team collinare Marco Breviglieri. «Innanzitutto faccio i complimenti a chi ha sostituito benissimo Galliero e Marcone e al nostro libero Di Nucci, che ha fatto un’ottima prestazione – afferma il coach – ma tutte le ragazze a Conegliano si sono espresse al massimo. Abbiamo battuto un’ottima squadra, godiamoci il momento, ma restiamo con i piedi per terra e per adesso non pensiamo alla classifica, piuttosto continuiamo a lavorare con impegno in palestra e a dare il massimo in partita. I successi sono frutto di tante componenti, società, squadra, allenatori, ambiente: per quanto ci riguarda, dobbiamo andare avanti con questo spirito».

Nel prossimo turno, sabato a Volta sarà ospite il Santa Giustina in Colle, che ha esordito perdendo 3-1 a Castelfranco Veneto e poi ha ceduto in casa (2-3) all’Aduna Padova. «Avremo modo di studiare l’avversario – taglia corto Breviglieri, il quale non si sbilancia sul possibile rientro di Galliero e Marcone – l’importante è affrontare il match con la giusta attenzione».