Canottaggio – Mincio in bella evidenza a Corgeno con gli allievi Stefanucci e Accordi

MANTOVA Con la finale della Coppa Mantova, si è chiusa mercoledì sera la stagione della Seconda Divisione femminile. Il big match tra Big Bar Polisportiva Levata e Volley Monzambano è andato in scena al PalaSguaitzer in una fantastica cornice di pubblico. La vittoria è andata al Monzambano per 3-0 (i parziali: 25-23, 25-16, 25-19).

Venerdì scorso invece si sono conclusi i play off della Seconda Divisione: il Gs Universal ha battuto 3-1 il Villa Poma, la Davis ha piegato 3-2 l’Avis Castellucchio e l’Asolaremedello ha superato il Piubega 3-0. Ultime gare ininfluenti: già decise da tempo le promosse in Prima, ossia Asolaremedello (28 punti), Gs Universal (27) e Villa Poma (24).