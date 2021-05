Castiglione, che beffa: col Prevalle solo un punto

Castiglione Cose dell’altro mondo. Il Castiglione arriva ad un soffio dalla prima – meritatissima – vittoria, ai danni del Prevalle, ma questa gli viene negata a causa di un rigore fischiato per un discutibile fallo di mano. L’azione sarebbe comunque viziata da un precedente fallo, non ravvisato dal direttore di gara. Non è tutto: va rivisto alla moviola anche il primo penalty concesso al 40’ ai bresciani, per una trattenuta di Mambrin su Kamalu. Le immagini evidenziano che il fallo sul 5 ospite comincia nettamente fuori area. Masticano amaro dunque i rossoblù, contro ospiti poco brillanti.

La cronaca: al 4’ è il Prevalle a farsi vedere dalle parti di Piccinardi, Bignotti sfugge alla guardia di Cigala e crossa in mezzo, il colpo di testa di Berta viene respinto in qualche modo dall’estremo castiglionese. La palla resta lì e Beccalossi colpisce a botta sicura, ma si immolano lo stesso Piccinardi e Mambrin, salvando la porta. Un minuto dopo non si fa attendere la risposta del Castiglione: azione di Ghirardi che serve Ekuban nei pressi dell’area, tiro fuori bersaglio. La gara in questa fase va un po’ in “letargo”, per riaccendersi al 30’, quando Ekuban punta Kamalu, ma il suo tiro è fuori. Al 38’ il primo rigore per il Prevalle: Mambrin stende al limite dell’area Kamalu sugli sviluppi di un corner, l’arbitro indica il dischetto. Dopo due minuti buoni di proteste, batte Berta, che non sbaglia. Il Castiglione sbanda: prima sulla conclusione di Beccalossi al 42’ (Guagnetti si oppone e mette in angolo), poi sull’azione personale di Roma (nel secondo di recupero), che prova a incrociare sul secondo palo, Piccinardi è super nel deviare in angolo.

Nella ripresa il Castiglione mette progressivamente fuori la testa, in un crescendo che trova il suo culmine dopo la mezz’ora della seconda frazione. Già al 51’ un velenoso tiro di Chiarini costringe Felotti a mettere in corner. Al 53’ Bignotti prova a mettersi in proprio, ma la difesa castiglionese fa buona guardia dopo un paio di tunnel. Un minuto dopo segna Roma, servito da un filtrante al limite, ma è fuorigioco. Il Castiglione, dicevamo, cresce: Ghirardi al 58’ serve Maggioni che gira in mezzo, ma Narcelli non arriva per un soffio alla deviazione a rete. Manini cambia: giù Cigala, entra Hassan, Salomoni rileva Ghirardi. Al 68’ proprio il fantasista opera il primo tentativo, un po’ telefonato: blocca Felotti. Il Prevalle è sulle gambe e al 77’ ancora Salomoni si guadagna una punizione sulla trequarti da posizione interessante. Dal fronte di sinistra batte Fantoni: Mangili anticipa tutti, sfiorando quel tanto che basta per beffare Felotti, è il gol dell’1-1. Non passano nemmeno 5’ e il Castiglione raddoppia: Narcelli, arretrato a terzino da Manini e Vaccari nel riassetto dovuto ai cambi, mette dalla propria metà campo una palla fenomenale per Ekuban. Timothy è bravo a lanciarsi a tutta velocità sul lancio lungo, anticipando Lini e Felotti, che fanno la frittata e non intervengono. La palla rotola in rete per il 2-1. Finita? Nemmeno per sogno, purtroppo: 1’ dopo Lini si proietta in avanti, sgomitando con Mangili, che finisce a terra. E’ fallo, ma l’arbitro fa proseguire, palla a Prati sul fronte di destra, che si trova davanti Maggioni. Cross del 20 ospite, che centra con la palla il gomito (aderente al corpo) del terzino aloisiano. Per l’arbitro è nuovamente rigore: inutili le vibranti proteste. Sul dischetto ancora Berta: 2-2. La partita si incattivisce, e il direttore di gara sbaglia ancora a non sanzionare col rosso il fallaccio di Serafini su Salomoni all’88’. Finisce così: per il Castiglione, sicuramente, due punti persi. (lg)

CASTIGLIONE-PREVALLE 2-2

RETI 40’ rig. e 85’ rig. Berta, 77’ Mangili, 82’ Ekuban.

CASTIGLIONE Piccinardi, Cigala (60’ Hassan), Maggioni, Mangili, Mambrin, Guagnetti, Chiarini (78’ Silajzija), Fantoni, Ekuban, Ghirardi (60’ Salomoni), Narcelli.

A disp.: Segna, Bellesi, Canziani, Daeder, Russo, Morselli. All.: Vaccari (squalificato Manini).

PREVALLE Felotti, Caldara (78’ Crivella), Roma, Gestra (70’ Serafini), Kamalu, Lini, Beccalossi (63’ Prati), Fusar Bassini, Berta, Bignotti, Comotti (71’ Prandini). A disp.: Benedetti, Buco, Guariniello, Stefanescu, Taccolini. All.: Nicolini.

ARBITRO Daniele Dell’Oro di Sondrio. Assistenti Pietro Tinelli di Treviglio e Usman Ghani Arshad di Bergamo.

NOTE Corner 3-5, ammoniti Mangili, Mambrin, Fantoni, Lini, Beccalossi, Serafini e il dirigente Perani. Rec.: 2’ + 4’.