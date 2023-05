Ciclismo – Cordioli vince “La Medicea”. Giovanissimi in luce a Bozzolo

Bozzolo Ieri a Cerreto Guidi (Fi) Gianluca Cordioli del Sissio Team finalmente ha coronato con il successo ne “La Medicea”, gara di prestigio nazionale, un peridio di risultati di alto livello tecnico. Nella competizione fiorentina l’U23 di Volta Mantovana, dopo essersi inserito nella fuga decisiva, è abile nel finale a dare un ulteriore strappo alla corsa. Rimane al comando con Christian Bagatin della Sies Rime e Matteo Regnanti dell’Hopplà Firenze Petroli e sul rettilineo finale senza alcun timore li batte nell’ordine. Adesso Cordioli guarda con maggiori stimoli al Giro d’Italia U23. Sempre ieri, ma in terra mantovana, si è svolto il 48° Trofeo Avis Bozzolo, valido anche quale terza prova del Memorial D. Darra. Presenti i team virgiliani Mincio Chiese, Sporteven, Allgor Tatobike, Gioca in bici Oglio Po e Ciclo Club 77. Sul gradino più alto del podio sono saliti Samuele Benelli nella G2; Mattia Araldi nella G4, Giulio Zunica e Maela Barone nella G5 e Lucia Marassi nella G6. Per quel che concerne la piazza d’onore l’hanno colta Francesco Favalli nella G2; Viola Mazzola nella G4; Marco Casciano e Giulia Affini nella G5 e Matteo Raisi e Beatrice Costa nella G6. Il podio si è poi completato per i colori mantovani con il 3° posto conquistato da Diana Kozlova nella G1; Gabriele Tambini nella G4; Ryan Sermidi nella G5 e Giovanni Busca ed Emma Traldi nella G6. Sempre ieri, da segnalare anche l’11° posto di Ludovico Affini del Mincio Chiese, 4° domenica scorsa a Gussola (Cr), nella crono individuale che si è svolta ad Alzate Brianza (Mb). Paolo Biondo