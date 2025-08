Ciclismo dilettanti – Il voltese Gianluca Cordioli vince in volata il “Gp San Luigi”

Sommacampagna E’ un successo che pesa, che vale e che rilancia con forza le ambizioni di Gianluca Cordioli. L’Under 23 del Sissio Team, mantovano di Volta e atleta di grande classe e cuore, ha conquistato ieri pomeriggio a Caselle di Sommacampagna il Gp San Luigi, firmando una delle vittorie più emozionanti della stagione. Una corsa ad altissima intensità, valida come decima prova della challenge Prestigio d’Oro Alè, circuito tra i più prestigiosi dell’intero panorama dilettantistico italiano. Cordioli ha trionfato in volata, dopo una gara gestita con straordinaria lucidità tattica e interpretata con la cattiveria agonistica di chi ha fame di riscatto. Non si è limitato a vincere: ha dominato, ha convinto, ha mandato un segnale forte e chiaro. Perché quella di ieri non è stata una vittoria qualunque, ma il risultato del lavoro, della fiducia nei propri mezzi e della capacità di non arrendersi nemmeno quando la sfortuna sembra non voler dare tregua. Dopo il successo ottenuto lo scorso marzo nella sua Volta Mantovana, Cordioli aveva collezionato buone prove ma anche tanti episodi sfortunati che ne avevano frenato il rendimento. A Caselle, invece, ha pedalato con una sola missione: tornare sul gradino più alto del podio. E lo ha fatto con una media gara impressionante vicina ai 49 km/h, segno di una corsa condotta a ritmi altissimi.

«È stata una gara durissima, tirata sin dall’inizio – ha raccontato Gianluca pochi minuti dopo l’arrivo – ma sentivo di stare bene. Sono riuscito a leggere ogni fase, a entrare in tutte le azioni importanti e, grazie al lavoro dei miei compagni, a preparare al meglio lo sprint. Ai 400 metri ho visto lo spazio e non ho esitato. Sono partito forte e non mi sono più voltato». Determinante il lavoro del Sissio Team, che ha controllato la corsa con grande autorità, piazzando sempre almeno un uomo nelle fughe e tenendo compatto il gruppo nei momenti decisivi. Prezioso in particolare il contributo dei tre mantovani Kevin Lanzarotto, Damiano Lavelli e Stefano Leali, impeccabili nel proteggere Cordioli e metterlo nelle condizioni ideali per l’assalto finale. «La vittoria è anche loro – ha aggiunto Gianluca – perché mi hanno dato una fiducia enorme e hanno corso per me. E poi la dedico alla mia famiglia, alla mia fidanzata, a tutta la squadra e a me stesso: dopo un periodo pieno di contrattempi avevo bisogno di una giornata così. E’ una grande iniezione di fiducia». Con due vittorie stagionali all’attivo, l’élite di Volta Mantovana guarda ora con rinnovata ambizione al prosieguo del calendario estivo. I prossimi appuntamenti sono già segnati in rosso: domani sarà al via della classica di Briga Novarese, poi sarà tra i protagonisti della Firenze-Viareggio del 15 agosto, altro snodo importante in una stagione che, per come è iniziata e per come sta proseguendo, può ancora regalare grandi soddisfazioni.