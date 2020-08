Coltiva marijuana in casa, 26enne nei guai

MANTOVA Cinque piante di cannabis, varie confezioni di marijuana, semi, hashish e infiorescenze. È quanto scoperto dai carabinieri a carico di un giovane di 26 anni, originario della provincia di Mantova e residente a Ferrara, denunciato in stato di libertà per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente. L’operazione antidroga è stata condotta mercoledì mattina dai militari del Norm estense in collaborazione con il personale della stazione carabinieri forestali di Ferrara che hanno eseguito una perquisizione domiciliare, delegata dall’autorità giudiziaria, nell’abitazione del giovane a Sermide. A casa del 26enne i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato cinque piante di canapa sativa, varie confezioni di marijuana per un peso complessivo di 1355 grammi, 15 grammi di semi e 2,03 grammi di hashish. Inoltre, presso il capannone di un’azienda di Ferrara, di cui il denunciato ha la disponibilità, i militari hanno trovato altri 1,685 chili di infiorescenza.