Ciclismo Europei Juniores – Maria Acuti in luce nella crono

DROME ET ARDECHE (Fra) Maria Acuti con la maglia della nazionale ha preso parte ieri in Francia, a Drôme et Ardèche, alla crono individuale che ha assegnato il titolo di campionessa europea per la categoria juniores donne. Ad aggiudicarsi la maglia continentale biancobluazzurra, dopo 12,200 km, con partenza da Loriol sur Drome ed arrivo a Etoile sur Rhone, è stata la spagnola Paula Ostiz Taco che ha impiegato a completare la prova 18’38”. L’atleta di Ostiglia ha fornito una buona prestazione, che l’ha portata a conquistare il 14° posto, chiudendo ad 1’ dalla neo campionessa, mentre la prima delle italiane è stata Elena De Laurentis che si è piazzata 10ª a 42”35 dalla vincitrice. Un’esperienza, quella vissuta in terra transalpina da parte della giovane atleta virgiliana, da ritenersi più che positiva visto anche le caratteristiche del tracciato. Anche perché si è piazzata quinta tra le 2008. Un percorso impegnativo che presentava nel suo tratto finale una salita che ha sicuramente fatto la differenza tra le atlete che puntavano al successo finale. Maria, che pur essendo una junior al primo anno, si è presentata su questo palcoscenico da vice campionessa italiana e campionessa lombarda della specialità, ha iniziato la sua prova con tanta grinta e determinazione, nella consapevolezza di doversi confrontare con avversarie molto agguerrite.