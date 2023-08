Ciclismo – Gianluca Cordioli cerca gloria alla Firenze-Viareggio U23. I ragazzi del Mincio Chiese alla “Piccola Roubaix”

Mantova Dopo la domenica di gare dedicata soprattutto ai Giovanissimi, con le spettacolari volate proposte sulle strade di Pegognaga nel Trofeo Comune, anche la giornata di Ferragosto propone un carnet di appuntamenti piuttosto ricco, anche se fuori provincia. L’Under 23 mantovano Gianluca Cordioli, del Sissio Team, parteciperà alla prestigiosa Firenze-Viareggio, mentre gli Esordienti e gli Allievi del Mincio Chiese saranno impegnati a Engazzà di Salizzole nella “Piccola Roubaix” della Bassa Veronese. Sono dunque questi gli appuntamenti ai quali prenderanno parte nella giornata odierna gli atleti mantovani. Un Ferragosto che gli appassionati di casa nostra si augurano possa riservare grosse soddisfazioni sia al team del presidente Guido Morelli che al giovane atleta di Volta Mantovana.

Parlando appunto di Cordioli, vale la pena sottolineare che dalla corsa odierna di prestigio nazionale, che partirà dal capoluogo toscano e si concluderà, dopo 180 chilometri, nella nota località vacanziera sul litorale tirrenico, si attende un’inversione di rotta visto che in questo ultimo periodo il corridore mantovano non è stato certo sorretto dalla buona sorte.

Per quel che concerne, invece, gli atleti del Mincio Chiese, le soddisfazioni in questa stagione non sono certo mancate e ci si augura che altre vittorie possano arricchire il palmares stagionale della società. Sulle strade veronesi i primi a gareggiare saranno, questa mattina dalle 9, gli Esordienti del 1° anno, che poi lasceranno la scena ai compagni di squadra del 2° anno. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, sarà il turno degli Allievi.