Ciclismo giovani – La Fci incorona tutti i baby vincitori del Memorial Darra

MANTOVA Al termine delle cinque gare in calendario nell’edizione 2022, il “Memorial Damiano Darra”, rassegna ciclistica riservata alla categoria Giovanissimi, ha emesso i propri verdetti. Anche quest’anno la kermesse proposta dal Comitato provinciale Fci, in collaborazione con la famiglia Darra, ha ottenuto il massimo dei consensi tra gli addetti ai lavori e tra i giovani atleti delle società mantovane, Ciclo Club 77, Mincio Chiese, Allgor Tatobike, Amici del Pedale Rivaltese e Sporteven. A seguire passo dopo passo l’evolversi della rassegna è stato il consigliere e responsabile del settore strada per la categoria giovanissimi, Giorgio Papa. La manifestazione ha aperto i battenti con la corsa di Campitello; è proseguita poi con quelle di Gazoldo degli Ippoliti, Guidizzolo, Ceresara e si è conclusa con la competizione svolta proprio nella città natale di Damiano Darra, ovvero Cavriana.

E veniamo dunque a svelare i nomi dei vincitori delle varie categorie, sottolineando che un riconoscimento verrà attribuito anche ad un giovane che nel corso della stagione è passato dalla categoria promozionale G0 a quella agonistica della G1; e alle società che si sono classificate al primo posto della sezione maschile e della sezione femminile. Nella categoria G1 ha trionfato Enea D’Elia; nella G2 Noemi Lucido ed Elia Marassi; nella G3 Viola Mazzola e Diego Bertucci; nella G4 Maela Barone e Giulio Zunica; nella G5 Lucia Marassi e Giovanni Busca; e nella G6 Daniele Ronda e Adua Ghidini.

La cerimonia di premiazione dei protagonisti dell’edizione 2022 si terrà come di consueto all’interno della festa che il comitato provinciale allestirà a fine stagione.